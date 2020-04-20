شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مدينة الشيخ زايد خالية من التجمعات فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، التزام المواطنين بالمنازل وخلو المتنزهات والحدائق في شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم المرور على الحدائق والمناطق الترفيهية، وتبين عدم وجود تجمعات، والتزام المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الدولة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



التزام المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الدولة

كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، قد تابع تنفيذ قرارات غلق جميع الحدائق بالمدينة، ومنع أى تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وبالمتابعة والمرور على كافة أنحاء المدينة ؛ تلاحظ عدم وجود اى من المواطنين بالحدائق.

واشاد رئيس الجهاز بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة من جهاز المدينة، للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.



مدينة الشيخ زايد خالية من التجمعات فى شم النسيم

وفى القاهرة الجديدة، أثنى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على التزام سكان المدينة التام بعدم الخروج في شم النسيم لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، وعدم التواجد في تجمعات واالتزامهم بالإحتفال بالربيع فى منازلهم حرصا على سلامتهم وحفاظا على الصحة العامة.

وكانت أجهزة المدن الجديدة ، قد قررت اتخاذ العديد. من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم غدا، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .