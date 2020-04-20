شكرا لقرائتكم خبر عن سكان مدينة 15 مايو ملتزمون بالبقاء فى المنزل للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، تنفيذ قرارات غلق جميع الحدائق بالمدينة، ومنع أى تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبالمتابعة و المرور على كافة أنحاء المدينة؛ تلاحظ عدم وجود أى من المواطنين بالحدائق.

واشاد رئيس الجهاز بوعى المواطنين واستجابتهم والتزامهم بالقرارات والتوجيهات الصادرة من جهاز المدينة، للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.

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وفى القاهرة الجديدة، أثنى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على التزام سكان المدينة التام بعدم الخروج في شم النسيم لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، وعدم التواجد في تجمعات واالتزامهم بالإحتفال بالربيع فى منازلهم حرصا على سلامتهم وحفاظا على الصحة العامة.

وكانت أجهزة المدن الجديدة ، قد قررت اتخاذ العديد. من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم غدا، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وكان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، يواصل شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حسم لمخالفات البناء، وكذا تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم رصد وإزالة روف مخالف لقطعة بجنوب الأكاديمية، وروف مخالف لقطعة 16 بمنطقة البنفسج 10، وروف مخالف لقطعة بمنطقة البنفسج 4، كما تم ضبط أعمال تحجير فى منطقة جاردينيا والتحفظ على المعدات بمعرفة الجهاز وشرطة التعمير.