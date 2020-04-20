شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين.. و"دبى" تخسر 3.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى بنسبة 1.16% بضعوط هبوط أسهم قيادية، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت وسط زيادة بالتداولات، كما تراجعت بورصة دبى بنسبة 1.41% وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم، وهبط سهم البنك الأهلى المتحد ببورصة البحرين، وتراجعت بورصة قطر للمرة الأولى هذا الأسبوع.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسرا 77.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6601.07 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.05% خاسرا 79.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7462.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 152.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 73 سهما، فيما تراجع 111 سهما.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.67%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.11% ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.36%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.82%، ثم سهم التعاونية بنسبة 4.67%، ثم سهم الجوف بنسبة 4.57%، فيما جاء سهم "الوطنية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.76%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.50%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 4.49%.

بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية. بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 12.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4797.65 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 16.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5191.25 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4022.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.3%، خاسراً 12.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4006.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 105.4 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتى عبر 5936 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.96%، تليه شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 9.99%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.07% ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 7.93%، ثم شركة الإنماء العقارية بنسبة 5.81%.

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بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.99% خاسراً 171.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8444.87 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.99% خاسراً 171.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8444.87 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 139.6 مليون سهم بقيمة 359.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وتراجع 32 سهما، فيما ارتفع 14 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.70%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.55%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسراً 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1318.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك. بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسراً 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1318.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 1.9 مليون سهم بقيمة 273.6 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.34% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.45%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.13%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.59% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.54%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.47%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.62% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.71%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.97%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.41% خاسراً 27.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1887.54 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.41% خاسراً 27.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1887.54 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 294 مليون سهم محققة ما قيمته 185.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3794 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 22 سهما، واستقر 22 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.25%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.66%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.42%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 141.4 مليون ورقة بقيمة 41.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 7.66%.