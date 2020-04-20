شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.16%.. ومواعيد التداول ثابتة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسرا 77.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6601.07 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.05% خاسرا 79.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7462.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 152.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 73 سهما، فيما تراجع 111 سهما.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.67%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.11% ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.36%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.82%، ثم سهم التعاونية بنسبة 4.67%، ثم سهم الجوف بنسبة 4.57%، فيما جاء سهم "الوطنية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.76%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.50%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 4.49%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير، كالتالي:

- أسواق الأسهم (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية):

• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• مزاد الإغلاق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 01:10 مساءً.

• جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 01:10 مساءً إلى الساعة 01:20 مساءً.

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• السوق مغلق من الساعة 01:20 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.

- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 2:00 مساءً.

- سوق الصكوك والسندات:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.