شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عددا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكافة المناطق الخضراء، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م.

وأكد رئيس الجهاز إستمرار غلق الحدائق العامة، وكذا كافة المسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعا للتجمعات .

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

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كانت أجهزة المدن الجديدة قررت اتخاذ العديد. من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم غدا، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسوة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم إتخاذ اللازم نحو زيادة معدلات ري الحدائق العامة والمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية والداخلية من الان، وإلي مساء الغد بشكل متواصل وبما يمنع المواطنين من الجلوس عليها، وتكوين تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.