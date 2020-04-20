شكرا لقرائتكم خبر عن آي.إتش.إس ماركت: فيروس كورونا يضر بدخل ثلث الأسر البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح شهري اليوم الاثنين أن واحدة من كل ثلاث أسر بريطانية تعاني بالفعل انخفاضا في الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن وضعها المالي العام يتدهور بأسرع وتيرة في عشر سنوات.

جُمعت رقام مؤشر آي.إتش.إس ماركت لتمويل الأسر بين الثاني من أبريل والخامس منه، أي بعد أسبوعين من فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19، لتزيد المؤشرات على سرعة انكماش الاقتصاد البريطاني.

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وأظهرت بيانات أولية رسمية الأسبوع الماضي أن واحدة من كل أربع شركات توقفت عن العمل مؤقتا منذ بدء الإجراءات في 23 مارس، وأن الشركات الأخرى منحت في المتوسط خُمس موظفيها إجازات مؤقتة.

وقول الحكومة البريطانية إنها ستدفع 80% من أجور الموظفين المسرحين بشكل مؤقت بسبب فيروس كورونا حتى نهاية يونيو على الأقل، وإنها ستساعد أيضا أغلب العاملين لحسابهم الخاص الذين بدأوا العمل قبل أكثر من سنة.

وهوى مؤشر تمويل الأسر الأساسي، الذي يتضمن أيضا تقييم الأسر لأوضاعها المالية وأمن الوظائف، إلى 34.9 في أبريل من 42.5 في مارس وهذه أدنى قراءة منذ نوفمبر 2011 وأسرع تراجع في شهر واحد من بدء المسح في 2009.