شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوع بفعل شكوك حيال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،وتزايد الشكوك حيال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 100.07 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.71 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.65 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 100.30 نقطة ، المسجل فى اليوم السابق.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

لا يزال التركيز منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،والذي يعيش أسوأ أيام منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي ، بسبب حالة الإغلاق الكبير ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وهناك أيضا شكوك تتزايد حيال خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد فى العالم ، بسبب عدم ظهور مؤشرات قوية على انحسار جائحة فيروس كوفيد 19.