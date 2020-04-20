شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 5 أسابيع بسبب الهبوط الحاد فى أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 2.6% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،ليغلق قرب أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 336.35 نقطة ، بفضل تخطيط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل مؤشرات أولية على أن جائحة فيروس كورونا تبلغ ذروتها في أشد مناطق القارة تضررا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،ليبتعد عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.5 % ، تضررا من الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية.

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انخفض النفط الخام الأمريكي بأكثر من 25% ليسجل أدنى مستوى فى 21 عاما عند 13$ للبرميل ،بسبب مخاوف انهيار الطلب العالمي وصعوبة تحقيق التوازن بالسوق.

والطلب العالمي على النفط يعيش أسوأ أيامه على الإطلاق ، بسبب جائحة فيروس كورونا ودخول الاقتصادات العالمية فى إغلاق كبير.

وفقا للبيانات الرسمية لجامعة جونز هوبكنز ،بلغت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 2.4 مليون حالة ،والوفيات 166 ألف حالة فى جميع أنحاء العالم.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 2.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 2.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل آمال في عقار من شركة جلياد لعلاج كوفيد-19.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.3 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2 %.