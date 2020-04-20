شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ، وبفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,671.48$ الأدنى فى نحو أسبوعين ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,679.34$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,685.32$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 31 آذار/مارس الماضي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,747.43$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال التركيز منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد الشكوك حيال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي فى وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1021.69 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.