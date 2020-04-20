شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى ليصل إلى مستوى 0.6407، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم باختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.6685، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.6236.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6260 والمقاومة 0.6450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد