شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى ليصل إلى مستوى 0.6407، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم باختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.6685، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.6236.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6260 والمقاومة 0.6450
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.