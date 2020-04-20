شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست (CMCSA) يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 0.25 نقطة ليستقر عند سعر 38.08 دولار، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.60، ليستهدف مستوى الدعم 36.42 نقطة. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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