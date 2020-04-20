شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل – 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.12% بما يعادل 2.18 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 105.00 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 113.10، ليستهدف مستوى الدعم 92.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه