شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعاود الارتفاع – تحليل – 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فايزر (PFE) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بدعم إيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.87% بما يعادل 1.03 نقطة ليستقر عند سعر 36.91 دولار، ويأتي هذا الارتفاع أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.27، ليستهدف مستوى المقاومة 38.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد