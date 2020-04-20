أمازون ينخفض بجلسة متذبذبة – تحليل – 20-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، ليسجل السهم خلالها خسائر بلغت نسبتها -1.38% بما يعادل -33.19 نقطة ليستقر عند سعر 2,375.00 دولار، ليحاول السهم بذلك جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليتكسب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,186.23، ليستهدف مستوى المقاومة 2,527.07. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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