إيه إم دي يجني أرباحه – تحليل – 20-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا التراجع جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي من جديد، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -0.35 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 56.60 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.22. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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