شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "زهرة الواحة" تُقر توزيع أرباح بقيمة 11.25 مليون ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 11.250 مليون ريال.
وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.75 ريال للسهم.
ووافقت الجمعية على صرف مبلغ وقدره 300 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.
هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 56.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 34.7 مليون ريال في العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.4% إلى 519.8 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 488.5 مليون ريال خلال العام 2018.
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