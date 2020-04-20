شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد الحدائق والمتنزهات للاطمئنان على عدم وجود تجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومأمور القسم كافة الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء بالمدينة، للاطمئنان على عدم وجود تجمعات، وقام بتكليف إدارات التنمية والأمن والزراعة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة بإستمرار إغلاق جميع مناطق التجمعات بالمدينة وذلك لمنع والتزاحم بين سكان المدينة والمترددين عليها، للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم(923) لسنة 2020م ، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب رئيس الجهاز، سكان المدينة بإلتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.. مؤكداً إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة بدر على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد covid-19 .

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كانت أجهزة المدن الجديدة، قد قررت اتخاذ العديد. من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم غدا، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات غدًا الإثنين فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسوة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم إتخاذ اللازم نحو زيادة معدلات ري الحدائق العامة والمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية والداخلية من الان، وإلي مساء الغد بشكل متواصل وبما يمنع المواطنين من الجلوس عليها، وتكوين تجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.