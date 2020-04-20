شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 12.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4797.65 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 16.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5191.25 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4022.51 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.3%، خاسراً 12.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4006.18 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 105.4 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتى عبر 5936 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 25.96%، تليه شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 9.99%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.07% ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 7.93%، ثم شركة الإنماء العقارية بنسبة 5.81%.

فيما قرر مجلس مفوضى هيئة أسواق المال، الموافقة على إعادة سهم شركة مراكز التجارة العقارية للتداول فى بورصة الكويت للأوراق المالية مع استمرار الهيئة بدراسة المتطلبات الرقابية من بيانات ومعلومات تم تقديمها من قبل الشركة إلى الهيئة وذلك فى نطاق اختصاصها الرقابية.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، والتى ستكون فتح مزاد الافتتاح الساعة 10 إلى 10.1٠، والتداول المستمر من الساعة 10.10 إلى الساعة 12.35، ومزاد الإغلاق من 12.35 إلى 12.45، والتداول بسعر الإغلاق من 12.45 إلى 12.50، والشراء الإجبارى من 1 إلى 1.15.