شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 2% بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.99% خاسراً 171.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8444.87 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 139.6 مليون سهم بقيمة 359.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وتراجع 32 سهما، فيما ارتفع 14 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.70%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.55%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وفى سياق آخر أعلن مجمع شركات المناعي، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية التي تم عقدهما افتراضياً عن طريق وسائل التقنية الحديثة أمس الأحد، وأسفرت قرارات الجمعية العامة العادية عن التصديق على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجمع ووضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019، التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019.

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كما تم التصديق على الميزانية وحساب الربح والخسارة للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019، التصديق على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمعدل 0.20 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم البالغة 1 ريال قطري.

وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم بنسبة 2.76% من صافي الأرباح بما يعادل مبلغ 5,592,830 ريال قطري، واعتماد السياسة المعدلة الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة لتتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.