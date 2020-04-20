شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الفائض التجارى لمنطقة اليورو مع تراجع الواردات من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نما الفائض التجاي لمنطقة اليورو في فبراير مع تراجع الواردات من الصين، فضلا عن تراجع حاد للطلب على الطاقة بسبب طقس شتوى أكثر دفئا.

وزاد فائض التجارة السلعية غير المعدل إلى 23 مليار يورو (25.1 مليار دولار) في فبراير مقارنة مع 18.5 مليار يورو قبل عام.

وزادت الصادرات 1.6% في حين هبطت الواردات 1%.

وبالنسبة للصين، التي فرضت قيودا واسعة بسبب فيروس كورونا في فبراير شباط، انخفضت الصادرات من الاتحاد الأوروبي ككل قليلا مقارنة بفبراير 2019، بينما هبطت الواردت 8.1%، وفقا للبيانات على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاءات يوروستات.

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وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 9.6 % في فبراير عند المقارنة ببيانات أول شهرين من العام الصادرة اليوم وبيانات يناير كانون الثاني فقط التي أعلنت قبل شهر.

وأدى ذلك إلى انخفاض الواردات من روسيا 10.1% ومن النرويج 5.9 % في المقابل، نما الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 21 % مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات، والفائض المستمر في التجارة السلعية مصدر للتوترات بين الطرفين.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 25.8 مليار دولار في فبراير من 18.2 مليار يورو في يناير.

وزادت الصادرات 1.8% مقارنة مع الشهر السابق بينما انخفضت الواردات 2.3 %.