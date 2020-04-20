شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: اقتصاد إسبانيا قد ينكمش 12.4% في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك إسبانيا المركزي اليوم الاثنين، إن اقتصاد البلاد سينكمش ما بين 6.8 و12.4% هذا العام بناء على ما إذا كان الإغلاق الشامل المفروض بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس سيستمر ثمانية أسابيع أم 12 أسبوعا.

Advertisements

وقال البنك المركزي إن الاضطراب الذي يعاني منه الاقتصاد الإسباني، شأنه شأن اقتصادات أخرى، "بالغ الشدة"، لكن درجة كبيرة من عدم التيقن مازالت تلقي بظلالها على الأوضاع.

وتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الثاني من العام، مفضيا إلى "تعاف ملحوظ" في 2021، مع نمو متوقع أن يدور بين 5.5 و8.5%.