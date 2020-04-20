شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: محافظة القاهرة بها أكبر عدد من منشآت القطاع غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التعداد الاقتصادي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة أن محافظة القاهرة حلت في صدارة خريطة توزيع المنشآت بالقطاع غير الرسمي في مصر، حيث يصل عدد منشآت القطاع غير الرسمي فيها نحو 13.2 ألف منشأة، يليها محافظة الجيزة بعدد 11.9 ألف منشأة، ثم محافظة القليوبية بعدد 8.5 آلاف منشأة، وفي المركز الرابع محافظة الشرقية بـ8.1 آلاف منشأة، ومحافظة الدقهلية في المركز الخامس بعدد 7.2 آلاف منشأة.

ويرصد التعداد الاقتصادي، توزيع القطاع غير الرسمي بين باقي محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد هذه المنشآت إلى 6.3 آلاف منشأة في محافظة الإسكندرية، و6.2 آلاف منشأة في محافظة البحيرة، ونفس العدد في محافظة الغربية.

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وفي المقابل جاء أقل عدد لمنشآت القطاع غير الرسمي في محافظات جنوب سيناء بعدد 0.04 منشأة، وشمال سيناء 0.1 منشأة، ومثلها في محافظة الوادي الجديد، وفي محافظة البحر الأحمر 0.2 منشأة، ومحافظة بورسعيد 0.5 منشأة، يليها السويس بعدد 0.6 منشأة، ومثلها محافظة مطروح.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من الملامح الرئيسية للتعداد الاقتصادي الخامس والذي أعلنه الجهاز مؤخرا، ومن أهم هذه الملامح المؤشرات الإجمالية للتعداد لإجمالي الجمهورية، موزعة بين القطاعين العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وتظهر أهم بيانات التعداد الاقتصادي أن إجمالى المنشآت سجل 3.743 مليون منشأة موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%".