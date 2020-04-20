شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات مستمرة لكسر مستوى 27.00، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 28.50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 25.90 ثم 24.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط