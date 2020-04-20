الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 20-04-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل قوي ليتكبّد خسائر جديدة ويقترب من هدفنا المنتظر عند 12.60، ونرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ليصل إلى دعم القناة الهابطة الذي يتواجد عند 11.70.

 

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 14.40 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 17.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 15.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 20-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا