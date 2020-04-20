شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل قوي ليتكبّد خسائر جديدة ويقترب من هدفنا المنتظر عند 12.60، ونرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ليصل إلى دعم القناة الهابطة الذي يتواجد عند 11.70.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 14.40 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 17.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط