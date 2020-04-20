شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 15.08، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.05 والمقاومة 15.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد