شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1678.45 دون أن يتمكن من كسره، ليبقى السعر عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 1711.00، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.
التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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