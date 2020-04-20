شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً الآن ليقترب من مستوى 1.2515، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.2777، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2400 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2580
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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