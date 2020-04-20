شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ محاولات تخطي المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.0966، مع التذكير بأن اختراقه سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1067، بينما يحتاج السعر للثبات فوق 1.0840 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.0966

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد