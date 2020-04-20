شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام دون 15$ للبرميل للمرة الأولى فى 21 عاما بفعل مخاوف انهيار الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليعمق الخام الأمريكي خسائره لليوم السابع على التوالي ،ليتداول دون 15$ للبرميل للمرة الأولى فى 21 عاما ،ويسجل الخام الدولي "نفط برنت" أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تحذيرات حيال انهيار الطلب العالمي ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وشكوك حيال تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 22% إلى مستوي 14.35$ الأدنى منذ آذار/مارس 1999،من مستوى الافتتاح عند 18.44$، وسجل أعلى مستوي عند 18.44$ ،و انخفض خام برنت بنسبة 4.0% إلى مستوي 26.94$ للبرميل الأدنى منذ 2 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 28.06$ ، وسجل أعلى مستوي عند 28.22 $.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،فقد الخام الأمريكي "عقود مايو" نسبة 6.8% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ، بفعل مخاوف تخمة المخزونات فى الولايات المتحدة ،وبيانات أظهرت ركود الاقتصاد الصيني بأسوأ من التوقعات خلال الربع الأول من هذا العام.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقد الخام الأمريكي نسبة 20%، وانخفض الخام الدولي بنسبة 13.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار مخاوف تخمة المعروض وضعف الطلب فى السوق.

أحد الأسباب الهامة للانهيار الحالي فى أسعار الخام الأمريكي ،أن العقود الآجلة للخام لشهر أيار/مايو على وشك الانتهاء ،حيث من المقرر أن تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار غدا الثلاثاء 21 نيسان/أبريل.

لا تزال التحذيرات قائمة وبشدة حيال انهيار الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا ، حيث الفيروس التاجي مستمر فى الانتشار على نطاق واسع فى الولايات المتحدة "أكبر مستهلك للنفط فى العالم" ، الأمر الذي يزيد من صعوبة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا على حسب رغبة الرئيس "دونالد ترامب".

والطلب العالمي منخفضا فعليا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا على حسب تقديرات معظم مؤسسات الطاقة الدولية ،والطلب مرشح لمزيد من الانهيار فى حالة استمرار وضع "الإغلاق الكبير" للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.

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ويزيد هذا الرقم فعليا بنحو 10 مليون برميل عن التخفيضات الوشيكة فى الإنتاج العالمي ، بعدما اتفق تحالف أوبك بلس على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا .

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التخفيضات المحتملة قد لا تكون كافية لتعويض الانخفاض الحاد فى الطلب العالمي على النفط.

من ناحية أخرى ،قال الرئيس التنفيذي لشركة "TRI-ZEN" لاستشارات الطاقة "ستيف بوكيت" لتليفزيون CNBC إن تخزين النفط العالمي يحدث بوتيرة سريعة ، متجاوزا مستويات 70% ،مقتربا من الحد الأقصى للتخزين.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 66 منصة ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 438 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط المنهارة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.3 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الجاري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2019.