شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت العربية" تُقر توزيع 100 مليون ريال عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت العربية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

كذلك أقرت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 75 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2020‏.

هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 208.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات نتيجة لارتفاع متوسط سعرالبيع وفقاً لأسعار البيع السائدة في السوق السعودي والسوق الأردني وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية للشركة.

كذلك تحسنت نتائج الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وانخفاض الإيرادات الأخرى.