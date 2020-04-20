شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مكة للإنشاء" تُقر توزيع 1.5 ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح عن العام المنتهي في (26 ديسمبر 2019) 29/4/1441 هـ بقيمة 247.224 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح تم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1441 هـ.

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هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 236 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ، مقابل أرباح بلغت 283 مليون ريال في العام المنتهي في 29/4/1440 هـ.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 1441 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنبة بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام السابق.