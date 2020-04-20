شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "الرياض للتعمير" 18% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 18% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 35.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 42.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 35.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 42 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض إيرادات التشغيل نتيجة القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتراجعت الإيرادات إلى 57 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 61.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والأدارية تطبيقا للمعيار الدولي رقم 9 بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 165.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 203.9 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى تخفيض أسعار تأجير بعض الوحدات نتيجة المنافسة وذلك بهدف المحافظة على العملاء، بالإضافة إلى زيادة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفق المعيار الدولي رقم 9.