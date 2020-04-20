شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الرياض للتعمير" تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الرياض للتعمير، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 88.888 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.

وأقرت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019 بمبلغ 71.111 مليون ريال بواقع 0.40 ريال للسهم والتي تمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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وفوصت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 165.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 203.9 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى تخفيض أسعار تأجير بعض الوحدات نتيجة المنافسة وذلك بهدف المحافظة على العملاء، بالإضافة إلى زيادة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفق المعيار الدولي رقم 9.