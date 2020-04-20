شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يهبط لـ735 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 أبريل 2020 تراجعا بقيمة جنيهين فى مصر، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 735 جنيها للجرام،بعد هبوط أسعار الأوقية إلى 1682 دولار.

وتتوقف محلات بيع الذهب على مدار الفترة من الجمعة إلى الاثنين، تطبيقا لقرار الحكومة بإغلاق جميع المحال التجارية للتخفيف من الزحام لمواجهة فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 630 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 735 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 840 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5880 جنيها.

أوقية الذهب 1682 دولار.

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عالميا شهدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين تراجع مع تحسن شهية المستثمرين حيال أسواق الأسهم بدعم خطط إعادة فتح الاقتصاد الامريكى الذى تكبد خسائر باهظة نتيجة تدابير الاغلاق المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4% مسجلا 1692 نقطة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.1% عند مستوى 1684 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الاول السبت، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت ذروة تفشي المرض، وقال ترامب خلال الإفادة اليومية بشأن كورونا، إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط، الاثنين، في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة الفيروس.

واندلعت احتجاجات متفرقة في عدة ولايات أمريكية الأسبوع الجاري، تطالب بتخفيف أوامر البقاء في المنزل الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس عن ولاية ميشيجان عبر موقع تويتر: "إنهم منزعجون من أن الحاكم يفكر فيما يتعلق بالوظائف من ناحية كونها (ضرورية) أو (غير ضرورية)، بدلا من التفكير فيما إذا كان من الممكن أداء مهام الوظيفة بأمان.