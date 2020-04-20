الاقتصاد

الذهب العالمى يهبط مع صعود الدولار وسط شكوك حيال خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الذهب العالمى إلى أقل مستوى فيما يزيد على أسبوع اليوم الاثنين بفعل قوة الدولار، وسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة .

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1675.17 دولار للأوقية، بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من أبريل في وقت سابق. كان المعدن الأصفر نزل 2% يوم الجمعة، توقعا لإعادة فتح الاقتصاد قريبا.

 

وفي العقود الأمريكية الآجلة، فقد الذهب 0.7% ليسجل 1687.10 دولار.

 

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وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس، "انحسار التفاؤل (حيال آفاق النمو) عامل من الطبيعي أن نتوقع أن يدعم أسعار الذهب، لكننا لا نرى ذلك في الوقت الحالي.

 

"لعل الأمر يتعلق بالقوة في الدولار الأمريكي، الذي لم يتحرك تحركا كبيرا على نحو خاص، لكنه أعلى."

 

وارتفع الدولار الأمريكي الذي يعد ملاذا آمنا 0.1% مع ترقب المستثمرين مزيدا من الأنباء السيئة بشأن تداعيات الفيروس وتحرك الحكومات في أرجاء العالم بحذر تجاه إعادة فتح اقتصاداتها.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.2% إلى 2204.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 775.83 دولار في حين استقرت الفضة عند 15.13 دولار للأوقية.

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