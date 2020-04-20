شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع انحسار شهية المخاطرة.. والأنظار على بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار على نطاق واسع أمام منافسيه اليوم الاثنين، مع تعزيز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي لجاذبية الملاذات الآمنة مقابل انحسار العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.

وتراجعت شهية المخاطرة بشكل ملحوظ في جلسة التداولات الآسيوية مع إظهار بيانات أن صادرات اليابان سجلت أكبر نسبة هبوط في نحو أربع سنوات ومع تراجع أسعار النفط لأقل مستوى في 21 عاما تمشيا مع الهبوط الحاد في الطلب العالمي على الخام.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2% مقابل سلة من العملات إلى 99.90 مقتربا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه الشهر الماضي عند 103.

Advertisements

وقال راي أتريل، رئيس قسم استراتيجية أسعار الصرف ببنك أستراليا الوطني في سيدني "مازالت هناك درجة من درجات الدعم من وضع الملاذ الآمن ومستوى من الطلب على الدولار الأمريكي سيسود سواء كنا في وضع إقبال على المخاطرة أم لا".

وارتفع الدولار نحو 0.1% أمام الجنيه الاسترليني واليورو و0.2 % مقابل الين الياباني. وأظهرت أحدث التداولات أن الدولار سجل 107.80 ين و1.2478 للاسترليني و1.0870 لليورو.

وكان الدولار النيوزيلندي هو الوحيد الذي ارتفع أمام العملة الأمريكية وبنسبة 0.3 % مسجلا 0.6044 دولار أمريكي بعد أن قالت نيوزيلندا إنها ستخفض مستوى تأهبها بحلول الاثنين المقبل بما سيسمح باستئناف بعض الأعمال وإنها ستعود لمراجعة الموقف مرة أخرى في أول مايو.