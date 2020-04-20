شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات جديدة تنفذها شركات القابضة الكيماوية بـ30 مليار جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حالياً نقل مصانع مثل شركات ( باتا – مطابع محرم – نيازا ) الكائنة بمناطق سكنية بمحافظة الإسكندرية الى خارج الكتلة السكنية بإحدى الأراضي الصناعية بالإسكندرية وفق توجيهات الحكومة كما تنفذ الشركات التابعة لها العديد من المشروعات الجديدة بتكلفة نحو 30 مليار جنيه وفق تصريح المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية ل" الخليج 365 " تعرف عليها .

1 - انتاج وحدات اضاءة ليد جديدة (كشافات شوارع، كشافات بانل ،كشافات واجهات، كشافات هاى باى) .

2 - مشروع تأهيل عدد 3 خطوط لمبات عادية لإنتاج اللمبات الفلمنت بشركة نيازا .

3 - تأهيل مبنى وحدة نترا ت النشادر بالنصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الامونيا .

4 - ماكينة سقيه اليايات الورقية والفرن الخاص بها وماكينة لف حلزونى ملاكى بشركة صناعه اليايات ومهمات وسائل.

5 - تحديث ماكينة الحقن التشيكى بشركة باتا والسعى للرشاكة مع القطاع الخاص في مصنع جديد.

6 - شراء ماكينة طباعه و تفصيل الكرتون المضلع بشركة مطابع محرم الصناعية.

7 - شراء مصنع حديث للفلنكات الخرسانية بطاقه انتاجيه 600 الف فلنكه / سنوياً وذلك بمحافظة قنا لشركة سيجوارت .

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8 - إعادة تأهيل خطوط السكة الحديد وتم إعداد كراسة الشروط و المواصفات الفنية بشركة كيما لمشروع إعادة تأهيل نهاية مصانع شركة كيما القائمة.

8 - إحلال و تجديد مصنع الفيرومنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز ودراسة فصل الحديد و المنجنيز و انتاج سبيكة السيليكومنجنيز ومشروع غسيل خامات الرمال 50% ، وكلسنة الكاولين 50% .

9 - دراسة تأهيل وتحديث شركة الدلتا للأسمدة بأحدث تكنولوجيا وتجديدها بنحو 200 مليون دولار لإنشاء وحدة حامض جديدة وتأهيل المصنع.

10 - انشاء ابار جوفية إنتاجية عميقة للمحافظة على الطاقة الانتاجية الحالية بملاحة برج العرب وتنفيذ مشروع عزل المحلول الملحى المركز دخل حوض .

11 – انشاء مصنع اطارات سيارات لشركة النقل والهندسة مع الهيئة العربية للتصنيع.

12 – انشاء مصنع لاستخراج المعادن من الملح بشركة المكس للملاحات بشراكة الهيئة العربية للتصنيع .

13- تأهيل كامل لشركة راكتا للورق.

14- مشروعات جديدة بشركة مصر لصناعة الكيماويات لاستغلال الغازات .