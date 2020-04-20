شكرا لقرائتكم خبر عن كم ينفق المصريون على شراء الرنجة والفسيخ خلال موسم شم النسيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشعب المصرى لم يتأثر بأزمة كورونا فى ظل اقبال على شراء الرنجة والفسيخ، ورغم أن هناك تقديرات تشير إلى تراجع يتراوح بنسبة 30 إلى 50 % فى الاقبال على الشراء هذا العام، إلا أن تكلفة شراء هذه المنتجات خلال كل موسم تظل مسار للجدل.

ربما هنا يبرز تساؤل هام هو، كم ينفق المصريون على شراء الرنجة والفسيخ خلال موسم شم النسيم، ورغم أن التقديرات متفاوتة إلا أن الاحصائيات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كشفت أنه تم استيراد رنجة بما قيمته 10.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 استعدادا لموسم شم النسيم، وهو ما يقترب من 160 مليون جنيه تقريبا.

ورغم أن الاحصاءات لم تكشف بعد حجم الاستيراد من الرنجة خلال شهر يناير أو مارس من العام الجارى، لأن أرقام الواردات تتطلب شهرين إلى ثلاثة حتى يتم إعلانها، لكن لم نحسب أيضا تكاليف شراء الفسيخ وهو منتج يتم تصنيعه محليا بخلاف الرنجة التى أغلبها يتم استيراده من الخارج، ولم تتمكن شعبة الأسماك بالغرفة التجارية من معرفة الحجم الحقيقى لاستهلاك المصريين سنويا خلال موسم شم النسيم.

الأرقام الرسمية للواردات تظهر أن مصر استوردت أسماك رنجة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين و204 ألف دولار، في شهر يناير الماضي فقط، توازى 136 مليون جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 7 ملايين و236 ألف دولار في نفس الشهر من العام 2019، أي "115 مليون جنيه"، بزيادة بلغت نحو مليوني و739 ألف دولار، توازى "43 مليون جنيه".

وضمت قائمة الواردات من المأكولات البحرية أيضا، الروبيان وقريدس " جمبرى"، بقيمة بلغت نحو 7 ملايين و452 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 14 مليون و770 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 7 ملايين دولار، كما تراجع إجمالي الواردات من التونة المحضرة في نفس الشهر، حيث بلغت وارداتها نحو 12 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 3 ملايين دولار.

وكشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، أن أسعار الرنجة تراوحت بين 30-55 جنيها للكيلو مقابل 24-45 جنيها سعرها الموسم الماضي، فيما بلغ سعر الفسيخ بين 80-170 جنيها للكيلو مقابل 70-135 جنيها سعر الكيلو العام الماضي، بسبب بإلغاء رسم الصادر علي الأسماك والذي صدر مطلع العام الجارى، وهو ما ترتب عليه عودة التصدير للخارج.

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وسجلت فاتورة استيراد لبعض منتجات الأسماك نحو 51 مليون دولار خلال عام 2019، وفقا لنشرة التجارة الخارجية التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، مقارنة بعام 2018.

وبينت ارقام الواردات خلال عام 2019، أن إجمالي الواردات المصرية من الروبيان وقريدس "جمبري" مجمد أو مقشور بلغت نحو 18 مليون و909 ألف دولار عام 2019، مقابل 15 مليون و503 ألف دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و406 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من أسماك الرنجة المجمدة، والتي بلغت وارداتها نحو 16 مليون و693 ألف دولار عام 2019، مقابل 14 مليون و359 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو مليوني و334 ألف دولار.

وشملت الواردات المصرية من منتجات الأسماك أيضا واردات التونة المحضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة، وبلغت نحو 15 مليون و662 ألف دولار عام 2019، مقابل 16 مليون و841 ألف دولار عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليون و179 ألف دولار.

وبلغ إجمالي الواردات خلال فترة التقرير نحو 5 مليار و338 مليون و729 ألف دولار عام 2019، منها واردات السلع الغذائية وبلغت نحو 982 مليون و408 ألف دولار عام 2019، وتصدرت الواردات المصرية من قطع البقر المجمد قائمة واردات السلع الغذائية وبلغت نحو 105 ملايين و805 ألف دولار عام 2019، والتي تراجعت مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وبلغت نحو 133 مليون و817 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 28 مليون دولار.