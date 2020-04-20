شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يصادر مواد بناء بمبنى مخالف فور الشروع فى إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم رصد حالة فردية لبناء عشوائى بدون ترخيص، بالمناطق المضافة للمدينة، والتى تقع بالاتجاه الغربى للدائرى الأوسطى (جمعية السلام)، حيث إستغل حائزو قطعة الأرض الظروف الإستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء المخالف .

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن لجنة الإزالة الفورية، بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف الأعمال مع إزالة الشدة الخشبية فى مهدها، ومصادرة حديد التسليح والأسمنت بداخل موقع المبانى، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم.

كما حذر رئيس الجهاز، مرتكبي المخالفات، من تنفيذ أعمال مخالفة، حيث سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفة، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.

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كان المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه تم التحفظ على 6 معدات ثقيلة قبل الشروع فى الاستخدام لبناء مخالف بالمدينة، واستغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا، موضحاً أنه تم رصد أعمال بناء جارية فى مهدها بدور السطح بأحد القطع السكنية بالمجاورة الأولى الحى الأول شرق بغرض تحويلها لدور سكنى.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من مسئولى الجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق، من التحفظ على المعدات، فضلا عن إيقاف الأعمال المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المعدات المتحفظ عليها تضمنت (5) خلاطات خرسانية ومضخة، وذلك بغرض استخدامها فى أعمال بناء مخالفة لقيود الارتفاع بالمدينة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالكى المعدات بجانب إزالة الشدة الخشبية وتحرير محضر المخالفة اللازم، مؤكداً استكمال حملات التصدى للبناء المخالف من مستغلى تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا.