شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.5% بضغوط هبوط القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.5% خاسرا 100.10 نقطة ليصل إلى مستوى 6578.34 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.44% خاسرا 410.17 نقطة ليصل إلى مستوى 7131.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 90.4 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفع 36 سهما، فيما تراجع 151 سهما.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.70%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.67%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.33%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.29%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.15%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.11%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، فيما ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.18% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.02%، ثم سهم بحر العرب بنسبة 5.60%، ثم سهم أسواق المزرعة بنسبة 3.80%، فيما جاء سهم "بدجت السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.26%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.88%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 4.49%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، أن جميع أنشطتها التشغيلية مازالت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولكن نظراً لصعوبة تحديد المدة الزمنية لهذه التدابير الوقائية فأنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك.

أما عن التوجيهات السامية بدعم القطاع الخاص للحد من الاثار المترتبة على الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كـورونا المستجد (COVID-19)، فإن الشركة توضح أنه يصعب تحديد الأثر المالي من الدعم الذى قد تحصل عليه والذى يتم العمل عليه مع الجهات المختصة لتحديد مدى استحقاقه من عدمه.