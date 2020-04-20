شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتذبذب دون المقاومة– تحليل -20-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره السلبي نظرا لثبات المقاومة الممتدة نحو 2.3400 ليزيد ذلك من فرص تشكيله للهجوم السلبي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 2.1800 و 2.0700 على التوالي.

تؤول الجانبية اللحظية إلى تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي مع التأكيد على أهمية ثبات المقاومة الحالية ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3410 و 2.2350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة