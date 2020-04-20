شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الضغط على المقاومة– تحليل - 20-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر البلاتين مؤخرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليدفع به ذلك لتجديد الضغط على مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 790.00, نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات هذه المقاومة وليزيد ذلك من فرص استهدافه للمستويات السلبية والتي تبدأ من 750.00 و 710.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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