الباوند مقابل الين يضغط على المتوسط-تحليل - 20-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج تداولاته لهذا اليوم بتشكيل موجه هابطة جديدة ليضغط من خلالها على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 134.10 والذي يشكل بدوره الباب الرئيسي لاستئناف الهجوم السلبي المقترح سابقا.
كذلك نشير إلى أن تذبذب السعر دون الحاجز الأولي المستقر عند 135.40 يدعم توقعنا الهابط لنبقى بانتظار وصوله نحو الأهداف الرئيسية والتي تبدأ من 133.25 و 132.10 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.80 و 133.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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