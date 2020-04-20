شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم سلبي قوي- تحليل - 20-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج باستئناف الهجوم السلبي خلال التداولات الأخيرة نظرا لتذبذب فوق العائق المستقر عند 116.65, هذا التذبذب لن يؤثر على المسار الرئيسي الهابط نظرا لتمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة لنعتمد على ثبات المقاومة الرئيسية الممتدة حاليا نحو 118.40.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من تجاوز الحاجز الحالي وليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل المزيد من الأهداف السلبية بانجذابه نحو 115.80 وصولا نحو 114.05 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.00 و 115.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط