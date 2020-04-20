شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة الآجلة تتذبذب ضمن مسار هابط- تحليل - 20-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر القهوة خلال الفترة الأخيرة بضغوط سلبية قوية ناتجة عن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليتماشى ذلك مع ارتكازه دون المقاومة المتمركزة عند 118.40 والموضحة بالرسم المرفق.

ما سبق, يدعم السيناريو الهابط لنتوقع تسلل السعر حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية الرئيسية المتمركزة عند 112.80 وصولا للدعم المستقر حول 109.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.60 112.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط