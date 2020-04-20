شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع بفعل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على تقييم التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ،والتي تدفع فى طريق شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0841$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0868 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0875$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0811 $.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تصاعد مخاوف دخول الاقتصاد العالمي فى ركود عميق ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت يوم الجمعة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، حيث لا يزال التركيز منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

تشير معظم التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش خلال العام الجاري بوتيرة أسوأ من تلك التي سجلها أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عامي 2008 و2009 ، بسبب " الإغلاق الكبير" على حسب وصف صندوق النقد الدولي ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.