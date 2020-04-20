أستراليا تعتزم إلزام غوغل وفيسبوك باقتسام عائدات الإعلانات مع شركات إعلام محلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج اليوم الاثنين إن أستراليا ستسن قانونا في غضون أشهر يلزم فيسبوك وغوغل باقتسام عائداتهما من الإعلانات مع شركات الإعلام المحلية لتصبح واحدة من أوائل الدول التي تلزم المنصات الرقمية على دفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه.

وقال فرايدنبرج في بيان إن هذه الخطوة تأتي بعد إخفاق محادثات مع فيسبوك وشركة ألفابيت التي تملك محرك البحث غوغل في التوصل لقواعد طوعية لمعالجة شكاوى شركات الإعلام المحلية من سيطرة عملاقي التكنولوجيا على الإعلانات.

وأضاف في مقال رأي في صحيفة ذا أستراليان "لم يتم تحقيق تقدم ملموس بشأن القضية الأساسية التي تتعلق بالدفع مقابل المحتوى".

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وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية بأستراليا نحو تسعة مليارات دولار أسترالي(5.72 مليار دولار) سنويا وقد نمت أكثر من ثمانية أضعاف منذ 2005.

وقال فرايدنبرج إنه مقابل كل 100 دولار أسترالي يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية في استراليا باستثناء الإعلانات المبوبة يذهب نحو الثلث لغوغل وفيسبوك.