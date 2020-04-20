شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 5.44 نقطة ليصل إلى مستوى 4804.93 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 4.04 نقطة ليصل إلى مستوى 5303.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 8.27 نقطة ليصل إلى مستوى 4019.23 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.39%، خاسراً 15.53 نقطة ليصل إلى مستوى 4002.74 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 62.6 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون دينار كويتى عبر 3762 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاعات الاتصالات والنفط والغاز والعقار بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

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وجاء سهم "شركة إنجازات للتنمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.99%، تليه شركة سنرجى القابضة بنسبة 5.07%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.89% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.09%، ثم الشركة العربية العقارية بنسبة 6.55%.

فيما قرر مجلس مفوضى هيئة أسواق المال، الموافقة على إعادة سهم شركة مراكز التجارة العقارية للتداول فى بورصة الكويت للأوراق المالية مع استمرار الهيئة بدراسة المتطلبات الرقابية من بيانات ومعلومات تم تقديمها من قبل الشركة إلى الهيئة وذلك فى نطاق اختصاصها الرقابية.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، والتى ستكون فتح مزاد الافتتاح الساعة 10 إلى 10.1٠، والتداول المستمر من الساعة 10.10 إلى الساعة 12.35، ومزاد الإغلاق من 12.35 إلى 12.45، والتداول بسعر الإغلاق من 12.45 إلى 12.50، والشراء الإجبارى من 1 إلى 1.15.