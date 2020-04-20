شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 0.81 نقطة ليصل إلى مستوى 1320.96 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 1.5 مليون سهم بقيمة 182.7 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.59% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.62% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.71%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.97%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.23%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.13%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.37%.

Advertisements

وفى سياق متصل أعلن شركات التكافل الدولية، البحرين لتصليح السفن والهندسة، البنك الأهلي المتحد، عن إعفاء الإعلان عن إعداد ونشر النتائج المالية المراجعة للربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد، وستكون أول إعداد ونشر للقوائم المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو المقبل.

فيما أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، المنعقدة أمس الأحد، حيث اعتمد المساهمون البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما تم إقرار توصية مجلس الإدارة بالإبقاء على أرباح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتخصيصها بتحويل مبلغ 19.4 مليون دولار أمريكى إلى الاحتياطى القانونى وتحويل الرصيد المتبقى 174.3 مليون دولار أمريكى إلى حساب الأرباح المبقاة.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة فنادق الخليج، عن قرار مجلس الإدارة، تعيين أوليفر هرنيش كعضو مجلس إدارة فى الشركة لمدة 3 أعوام ممثلا عن شركة ممتلكات، وذلك خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزى، كما قرر المجلس قبول استقالة بيتر كووك من منصبه كعضو فى مجلس الإدارة وممثلا عن شركة ممتلكات وذلك لأسباب خاصة.