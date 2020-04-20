سعر الذهب يتراجع عالميا مع ترقب إعادة فتح الاقتصاد الأمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تحسن شهية المستثمرين حيال أسواق الأسهم بدعم خطط إعادة فتح الاقتصاد الامريكى الذى تكبد خسائر باهظة نتيجة تدابير الاغلاق المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4% مسجلا 1692 نقطة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.1% عند مستوى 1684 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الاول السبت، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت ذروة تفشي المرض، وقال ترامب خلال الإفادة اليومية بشأن كورونا، إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط، الاثنين، في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة الفيروس.

واندلعت احتجاجات متفرقة في عدة ولايات أمريكية الأسبوع الجاري، تطالب بتخفيف أوامر البقاء في المنزل الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس عن ولاية ميشيجان عبر موقع تويتر: "إنهم منزعجون من أن الحاكم يفكر فيما يتعلق بالوظائف من ناحية كونها (ضرورية) أو (غير ضرورية)، بدلا من التفكير فيما إذا كان من الممكن أداء مهام الوظيفة بأمان.